Com três gols do atacante Pedrinho, o Athletico se recuperou no Paranaense. Neste sábado (15), o time de aspirantes venceu o Toledo por 3 a 0, na Arena da Baixada, e encerrou a sequência de três jogos sem vitória.

O resultado colocou a equipe temporariamente na terceira colocação do Estadual, com 13 pontos. O Furacão, no entanto, ainda pode ser ultrapassado pelo Operário, que enfrenta o Paraná neste domingo (16), no complemento da rodada.

O técnico Eduardo Barros mudou bastante a escalação para enfrentar o Porco. Foram quatro modificações em relação ao time que perdeu para o FC Cascavel no domingo passado. Entraram o goleiro Gabriel, o lateral-direito Elias Lira, o meia Reinaldo e o atacante Mingotti.

+ Veja como foi o jogo entre Athletico e Toledo!

E a resposta veio em campo. Domínio total no primeiro tempo, com oito finalizações, uma delas na trave. No único gol, Pedrinho aproveitou o rebote do goleiro no chute de Reinaldo e mandou para a rede.

Vice-campeão estadual em 2019, o Toledo também sofreu no segundo tempo. Logo aos 5 minutos, Breno Lopes caiu na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Jáderson bateu à meia-altura e parou em Diego.

Mas não demorou para o Furacão ampliar. Dois minutos depois, Mingotti cruzou forte e encontrou Pedrinho livre para marcar seu quinto gol no Paranaense.

Os aspirantes mantiveram a batida ofensiva. Jáderson marcou o terceiro, mas o gol foi (mal) anulado por impedimento.

+ Confira a tabela e a classificação do Campeonato Paranaense!

Em uma jogada ensaiada, mais um gol anulado bastante duvidoso. Jajá fez de cabeça, mas o juiz assinalou um empurrão de Walber no mesmo lance.

Aos 39′, Pedrinho completou seu hat-trick. Arriscou de fora da área e definiu o placar.

No próximo sábado (22), o Furacão pega outro time que briga contra o rebaixamento, o CR Cascavel, também em casa.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE 2020

7ª Rodada

Athletico 3 x 0 Toledo

Athletico: Gabriel; Elias Lira (Bruno Leite), Walber, Luan Patrick e Jáderson; Léo Gomes; Ramon e Reinaldo (Julimar); Breno Lopes (Jajá), Mingotti e Pedrinho. Técnico: Eduardo Barros.

Toledo: Diego; Marcus Leal (PH), Tomazi, Jonathan e Elson (Vavá); Mineiro, Prill, Juninho e Gustavo; Lucas Vieira e Junior César (Dudu). Técnico: Zé Maria.

Local: Arena da Baixada, em Curitiba.

Gols: Pedrinho, 34/1T, 7/2T e 39/2T

Amarelos: Elias Lira (CAP) e Marcus Leal e Mineiro (TOL)

Árbitro: David Henrik Pinho.

Assistentes: Heitor Alex Eurich e Welvys Fladerson Gomes Afonso.

+ Mais do Furacão:

+ As melhores imagens da preparação do Athletico para a final da Supercopa

+ Daniel Malucelli e Cristian Toledo analisam a final da Supercopa

+ Athletico enfrenta “festa pronta” para o Flamengo na decisão da Supercopa