O Athletico decide neste domingo (16), às 11h, no Mané Garrincha, em Brasília, a Supercopa do Brasil contra o Flamengo.

O Furacão chegou na quinta-feira (13) e por conta do veto da CBF para utilizar o palco da partida por conta das condições do gramado, o time paranaense treinou em um campo pequeno do Real Brasília, localizado atrás de um “restaurante bailão”. Veja as melhores imagens da estadia rubro-negra na capital brasileira nas lentes do repórter fotográfico Albari Rosa.