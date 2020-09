O Athletico terá pelo menos duas mudanças no time titular que venceu o Coritiba para o confronto com o Jorge Wilstermann, da Bolívia, nesta terça-feira (15), às 19h15, no estádio Félix Capriles. A primeira delas é na defesa, uma vez que Thiago Heleno fica de fora.

Por conta de um problema genético no sangue, o General não pode jogar na altitude – o duelo será disputado a 2.574 metros do nível do mar -, e, assim como aconteceu no ano passado, sequer viajou para a Bolívia. A tendência é que Aguilar fique com a vaga, jogando ao lado de Pedro Henrique.

Outro que está fora é o meia-atacante Nikão. O jogador deixou o Atletiba com dores e mandando e foi substituído por Bissoli, que deve ficar com a posição. Além disso, o meia Léo Cittadini, que já não jogou o clássico, também não está entre os relacionados e segue fora.

No entanto, o técnico Eduardo Barros não descarta outra mudanças. O intervalo entre o fim do Atletiba e o início do confronto pela Libertadores serão de cerca de 72 horas, contando com a viagem no caminho. Por isso, o desgaste pode pesar na escalação.

“O primeiro exercício que temos que fazer é verificar quem tem condições de iniciar a partida contra o Jorge. O tempo para treinar vai ser mínimo e vamos levar a campo quem tiver condição de representar bem o clube”, disse o treinador.

Desta forma, o Rubro-Negro deve ir a campo com: Santos; Jonathan, Felipe Aguilar, Pedro Henrique e Márcio Azevedo; Wellington, Erick e Christian; Bissoli, Geuvânio e Fabinho.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Anderson, Bento e Santos

Laterais: Abner, Jonathan e Márcio Azevedo

Zagueiros: Felipe Aguilar, José Ivaldo, Lucas Halter e Pedro Henrique

Meias: Christian, Erick, Jaime Alvarado, Léo Gomes, Lucho González, Ravanelli, Richard e Wellington

Atacantes: Carlos Eduardo, Fabinho, Geuvânio, Guilherme Bissoli, Pedrinho e Walter

