Pela quarta vez seguida o Athletico saiu derrotado pelo Boca Juniors. Depois de três reveses pela Libertadores do ano passado, o time perdeu por 3 a 1 na noite deste domingo (19) pelo Torneio de Verão em San Juan, na Argentina. Mauro Zárate fez dois gols no primeiro tempo e Reynoso anotou o terceiro do time argentino na etapa final. Nikão marcou para o Rubro-negro na primeira etapa.

Ficha técnica: veja como foi Boca x Athletico

Com o estádio del Bicentenário lotado (mais de 28 mil pessoas), o Furacão enfrentou clima hostil da torcida xeneize e apesar da posse de bola, não assustou muito o time argentino. O Athletico encerrou sua turnê na Argentina com duas derrotas. Para Boca e Racing na última quarta (15), nos pênaltis, por 5×4, após empate por 2 a 2 no tempo normal.

Confira os gols da primeira rodada do Campeonato Paranaense

Com o estádio del Bicentenário lotado (mais de 28 mil pessoas), o Furacão enfrentou clima hostil da torcida xeneize e apesar da posse de bola, não assustou muito o time argentino. O Athletico encerrou sua turnê na Argentina com duas derrotas. Para Boca e Racing na última quarta (15), nos pênaltis, por 5×4, após empate por 2 a 2 no tempo normal.

+ Confira a tabela e a classificação do Campeonato Paranaense

O Boca abriu o placar com Zárate em batida por baixo, na saída de Santos, ainda aos 18´ do primeiro tempo. O Furacão foi buscar o empate dez minutos depois em uma linda jogada de Canesin e Nikão. O camisa 11 recebeu lindo passe na área e tocou por cobertura – a bola ainda tocou no travessão antes de entrar. A igualdade durou pouco e Zárate novamente foi as redes para deixar o Boca na frente aos 34´.

Assim como no primeiro amistoso, a segunda etapa apesar de disputada foi em ritmo mais lento. No fim, Reynoso anotou o gol derradeiro.

Dorival Júnior começou a partida com a maioria dos jogadores que encerraram a partida contra o Racing com: Santos; Khellven, Thiago Heleno Léo Pereira e Márcio Azevedo; Lucho González, Léo Cittadini e Fernando Canesin; Nikão, Vitinho e Breno Lopes.

Já no intervalo, Dorival fez cinco alterações, com as entradas de Wellington, Matheus Anjos, Rossetto, Marquinhos Gabriel e Guilherme Bissoli. Depois entraram Lucas Halter e Jonathan. O time terminou a partida com: Santos; Jonathan, Lucas Halter, Léo Pereira e Zé Ivaldo; Wellington, Rossetto, Matheus Anjos e Marquinhos Gabriel; Vitinho e Bissoli.

+ Mais do Furacão:

+ Athletico vence o União Beltrão na largada do Campeonato Paranaense

+ Veja os gols da partida entre União Beltrão e Athletico

+ Cristian Toledo analisa a vitória do Athletico sobre o União Beltrão