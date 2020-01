O pontapé inicial no Campeonato Paranaense foi dado neste fim de semana com seis partidas. Apenas o jogo entre Rio Branco e Paraná Clube terminou empatado em 0x0. O gol da vitória do Cianorte contra o Toledo, por 1×0, ainda não está disponível. Confira abaixo os gols das outras partidas:

União Beltrão 1×3 Athletico:

Londrina 2×1 PSTC:

Rio Branco 0x0 Paraná:

Coritiba 2×1 FC Cascavel

Operário 1×0 Cascavel CR