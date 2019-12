A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (23) que o duelo entre Flamengo e Athletico, campeões brasileiro e da Copa do Brasil, respectivamente, vão se enfrentar no dia 16 de fevereiro, um domingo, às 11h, no Mané Garrincha.

O duelo será válido pela Supercopa do Brasil, torneio criado para abrir a temporada. Em um primeiro momento, o confronto aconteceria em 19 de janeiro, mas precisou ser adiado com a conquista da Libertadores pelo clube carioca, que, consequentemente, foi disputar o Mundial de Clubes e o elenco só entrou em férias agora. Como é exigido que os atletas fiquem 30 dias sem atividade, a disputa do título foi adiada.

Além disso, a CBF definiu a premiação para os participantes. O campeão da Supercopa levará R$ 5 milhões, enquanto o vice ganhará R$ 2 milhões.

O local será diferente a cada temporada. Como a decisão é em jogo único, a ideia é ter atrativos no estádio. Até por isso o horário da manhã.

“Iniciaremos por Brasília e nossa ideia é espalhar essa experiência para uma grande cidade brasileira a cada ano. Vamos abrir a temporada com um importante título em disputa e proporcionar uma experiência diferenciada para os torcedores que forem ao jogo”, disse o presidente da CBF, Rogério Caboclo.

