O Athletico segue na busca incansável por um técnico para a temporada 2020. Desta vez, o candidato ao cargo é Dorival Júnior. De acordo com a jornalista Nadja Mauad, do Globoesporte.com, o treinador está em Curitiba conversando com dirigentes do Furacão.

Com 57 anos, ele conta em seu currículo com um título da Copa do Brasil pelo Santos, em 2010, uma conquista da Série B com o Vasco, em 2009, e a Recopa Sul-Americana, com o Internacional, em 2011. Além disso, tem diversos títulos regionais.

O comandante está afastado dos gramados desde 2018, quando trabalhou no Flamengo, pois tratava de um câncer de próstata, mas pretende retornar ao trabalho na temporada seguinte. Inclusive, ele participou do curso de treinadores da CBF, nos últimos dias.

A missão do Rubro-Negro em buscar um técnico não tem sido das mais fáceis. Desde a saída de Tiago Nunes, em novembro, o clube está querendo um nome à altura do calendário do time no próximo ano. Porém, até o momento, as negociações não foram adiante.

O diretor de futebol do Athletico, Paulo André, tentou, pelo menos, sete profissionais, sem sucesso. As negociações não foram adiante por motivos diversos, como os valores pedidos ou as exigências de alguns profissionais em trazer uma extensa comissão técnica. Além disso, questões pessoais dos ‘pretendidos’ atravancaram as contratações.

Os casos que mais chamaram a atenção foram de Rogério Ceni, que renovou com o Fortaleza, e de Miguel Ángel Ramirez, que preferiu ficar no Independiente del Valle, do Equador. Além deles, Roger Machado, Sebastian Beccacece, Ariel Rolan, Gustavo Quinteros e Domenèc Torrent foram especulados.

