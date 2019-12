O técnico Rogério Ceni acertou a sua renovação de contrato com o Fortaleza na manhã deste sábado. Com isso, o treinador não virá para o Athletico e descarta também uma proposta do Santos.

O mito fica. O legado continua. Rogério Ceni renova com o Fortaleza até o final de 2020. pic.twitter.com/F7c4ezEY3u — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) December 14, 2019

Após quase duas semanas de conversas, o Furacão não conseguiu convencer o treinador a vir para o CT do Caju. O presidente Mario Celso Petraglia usou o calendário cheio e ambição de títulos, a estrutura e departamentos completos para auxílio e a função de manager do departamento de futebol como argumentos para trazer o profissional.

Durante as tratativas, as partes chegaram a ter algumas divergências, como na multa rescisória para demissão ou saída, e o acordo não foi feito.

Com Ceni descartado, o Athletico terá que voltar ao mercado. De acordo com a jornalista Nadja Mauad, Roger Machado é uma das opções. Outro nome cotado é o de Domenec Torrent, que já foi auxiliar de Pep Guardiola.

