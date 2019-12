O Athletico pode manter o lateral-direito Madson no elenco em 2020. O clube já conversa com o Grêmio, dono dos direitos do atleta, para um acerto, no entanto, a situação para o ano que vem é diferente.

O jogador foi emprestado para o Furacão em 2019, mas a ideia do tricolor gaúcho é negociá-lo em definitivo agora. Inclusive, o Santos fez uma sondagem por Madson, que se destacou com a camisa rubro-negra.

Contratado em fevereiro, o lateral-direito iniciou o ano como titular, mas com 12 minutos de jogo, na estreia na temporada, contra o Tolima, se lesionou e ficou dois meses parada. No total, fez 32 partidas na temporada, marcando cinco gols, virando titular em boa parte do segundo turno do Campeonato Brasileiro.

+ Ouça as mancadas e os erros da imprensa no podcast De Letra!

As boas atuações fizeram com que ele chamasse a atenção do mercado, inclusive do próprio Grêmio, que pode ter uma refomulação na lateral-direita. Léo Moura já deixou o clube, enquanto Rafael Galhardo também não deve ficar. Com isso, a única opção à disposição é Leonardo, que sofreu com lesões em 2019 e pouco atuou.

Até por isso, ter Madson no elenco seria importante. O jogador tem contrato até dezembro de 2021 e, desta forma, só deixará o tricolor gaúcho se for vendido.

+ Mais do Furacão:

+ Rogério Ceni dará resposta ao Athletico nesta sexta-feira

+ Athletico sonda meio-campo do futebol francês