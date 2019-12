Em busca de um treinador, o Athletico aguarda uma resposta definitiva do técnico Rogério Ceni para esta sexta-feira (13). A direção, que tem o Fortaleza como concorrente, está otimista com o acerto para começar a planejar o elenco para 2020.

O técnico despistou sobre as propostas do Furacão e Leão, mas confirmou há dois dias que espera resolver seu futuro até o final desta semana. Ele tem conversado diretamente com o presidente do Conselho Deliberativo, Mario Celso Petraglia.

A expectativa da cúpula rubro-negra é de que Ceni aceite o projeto, que envolve calendário cheio e com potencial de títulos, além de ter a possibilidade de atuar como manager no CT do Caju e crescer profissionalmente para se firmar entre os melhores comandantes do futebol brasileiro.

+ Saiba o que pode atrair Rogério Ceni para o Furacão!

O técnico está no Rio de Janeiro participando de um curso de técnico da CBF Academy. Ele está ao lado de outros treinadores, como Tite, da seleção brasileira, para tirar a Licença PRO. O curso tem o custo de R$ 19 mil e as aulas presenciais seguem até o dia 19 de dezembro.

Com tempo livre apenas à noite, já que as matérias são aplicadas pela manhã e a tarde, o profissional tem avaliado os cenários antes de tomar uma decisão final. Na semana seguinte, contudo, ele vai utilizar esse tempo noturno para planejar a temporada seguinte com o clube escolhido.

+ Ouça as mancadas e os erros da imprensa no podcast De Letra!

Se tiver uma negativa e o treinador decidir permanecer no Fortaleza, o Athletico precisa retornar ao mercado e buscar novas opções. O plano B, Sebastian Beccacece, avançou sua negociação com o Racing, da Argentina, durante a semana e deve acertar com o time. Roger Machado, outro nome que agrada, não sinalizou que vai sair do Bahia e já tem indicado atletas para a direção tricolor.

Santos na briga

Com a saída de Jorge Sampaoli, o Santos foi ao mercado em busca de um novo técnico para 2020. O Peixe tem como prioridade um treinador estrangeiro, diante do sucesso do argentino na temporada.

Porém, o nome de Rogério Ceni ganhou força e se torna uma alternativa para o time paulista, que já fez uma sondagem ao atual comandante do Fortaleza.

+ Mais do Furacão:

+ Athletico sonda meio-campo do futebol francês

+ Saiba quem o Athletico pode encarar na Libertadores 2020

+ Athletico está de olho em Reynoso, do Boca Juniors