O sorteio dos grupos da Copa Libertadores 2020 está marcado para a próxima terça-feira (17), na sede da Conmebol, no Paraguai. Campeão da Copa do Brasil, o Athletico entra direito na fase de grupos, que começa nos primeiros dias de março. A fase eliminatória está prevista para iniciar na semana de 22 de janeiro.

Por conta do ranking da Conmebol, o Furacão está no pote 3. A pontuação é dividida em desempenho nas últimas dez edições (2010-2019), participação nos campeonatos nacionais no mesmo período e um coeficiente histórico que leva em conta todas as outras edições do torneio até 2009.

Do pote 1, os brasileiros Flamengo, Grêmio e Palmeiras não podem enfrentar o Rubro-Negro por serem cabeças de chave. Boca Juniors, da Argentina, Olimpia, do Paraguai, e Nacional e Peñarol, ambos do Uruguai, podem estar no grupo atleticano.

O River Plate, também da Argentina, pode ser cabeça de chave e ser adversário do Athletico se vencer o Central Córdoba, na final da Copa Argentina, na sexta-feira (13). Se perder, o Santos vai pro pote 1 e não pode pegar a equipe atleticana.

Athletico e River Plate podem se enfrentar na fase de grupos. Foto: Jonathan Campos/Arquivo

O pote 2 possui Independiente Del Valle, do Equador, São Paulo, Colo Colo, do Chile, Libertad, do Paraguai, Bolívar, da Bolívia, e Racing, da Argentina. Ainda há mais duas vagas: o Santos, caso o River seja campeão, e outra da Bolívia, caso seja o The Strongest campeão local. LDU, do Equador, e Universidad Católica, do Chile, também podem aparecer dependendo da combinação.

Por fim, no pote 4, estão garantidos o Binacional, do Peru, e o Defensa y Justicia, da Argentina. Quatro times virão da fase eliminatória, enquanto os outros dois clubes ficam entre Central Córdoba e Tigre, da Argentina, Estudiantes de Mérida, da Venezuela, e um dos times da Bolívia, todos dependentes de resultados de fim de ano.

Vagas restantes

Das 47 vagas da competição, 42 delas estão preenchidas. As vagas restantes pertencem à Argentina (uma), Chile (uma) e Bolívia (três). Além do Furacão, mais cinco times do Brasil entram direto na fase de grupos: Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio e São Paulo. Corinthians e Internacional disputam as primeiras fases eliminatórias.

A finalíssima de 2020 mantém o formato de jogo único. Pela primeira vez, o estádio será brasileiro: o Maracanã, no Rio de Janeiro. O emblemático palco completa 70 anos no ano que vem. A partida está marcada para 21 de novembro.

Confira todos os potes da Libertadores 2020:

Pote 1: Flamengo, Boca Juniors, Grêmio, Nacional, Peñarol, Palmeiras, Olímpia, River Plate ou Santos

Pote 2: Independiente Del Valle, São Paulo, Colo Colo, Libertad, Bolívar, Racing, Universidad Católica ou Bolíva 2, Santos ou LDU ou Bolívia 2

Pote 3: América de Cali, Athletico, Junior Barranquilla, Alianza Lima, Caracas, Delfim, Tigre ou Universidad Católica ou Bolíva 2, LDU ou Estudiantes Mérida ou Bolívia 2

Pote 4: Binacional, Defensa y Justicia, Estudiantes Mérida ou Central Córdoba ou Bolívia 2 e mais quatro da fase classificatória

2ª fase prévia

Pote 1: Cerro Porteño, Internacional, Corinthians, Sporting Cristal, Deportivo Táchira, River Plate ou Atlético Tucumán, Tolima ou Chile 4 ou Bolívia 3, Palestino ou Chile 4 ou Bolívia 3

Pote 2: Tolima ou Chile 4 ou Bolívia 3, Palestino ou Chile 4 ou Bolívia 3, Independiente Medellín, Macará, Cerro Largo e mais três da fase preliminar

1ª fase prévia:

Pote 1: Barcelona, Guaraní, Universitário ou Bolívia 4

Pote 2: Progresso, Carabobo, Universitário ou Bolívia 4