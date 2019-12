Com a possibilidade de saída de algumas peças importantes do meio-campo, como Bruno Guimarães e Nikão, o Athletico está de olho no jovem meia Emanuel Reynoso, 24 anos, do Boca Juniors, para a temporada de 2020. A informação é do canal Fox Sports, da Argentina.

O jogador foi colocado à disposição pelos argentinos para possíveis negociações. Na temporada 2019/2020, Reynoso ficou mais no banco de reservas. Foram 18 jogos e dois gols marcados.

Revelado pelo Talleres, da Argentina, o meia foi contratado pelo Boca em 2017. Ao todo, ele possui 59 partidas com a camisa do clube e apenas quatro gols marcados.

Recentemente, o diretor de futebol do Furacão, Paulo André, esteve na Argentina para negociar com alguns técnicos – Sebastian Beccacece, Matías Almeyda e Gabriel Heinze.

