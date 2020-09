Com direito a passe para gol, o meio-campo Erick voltou a atuar pelo Athletico. 36 dias depois de sofrer uma ruptura completa do ligamento colateral medial do joelho direito, jogador de 22 anos foi titular no empate com o Red Bull Bragantino, nessa quarta-feira (2), na Arena da Baixada.

+Tabela do Brasileirão 2020: veja a classificação e todos os jogos

“Ele é um jogador muito importante, com uma agressividade muito forte na marcação e também tem força para chegar lá na frente. Foi através dos pés dele que saiu a assistência para eu marcar meu primeiro gol pelo Athletico”, agradeceu o atacante Geuvânio.

O volante, que estava atuando como lateral-direito com Dorival Júnior, voltou a ser escalado no meio com o interino Eduardo Barros. E o polivalente camisa 26 ganhou elogios pela atuação.

“Ele dá muito movimento para o time, tem boa bola aérea, boa chegada, boa presença de área, ganha bastante duelos. Então, é um jogador muito completo e nos dá possibilidades para escolhermos jogo a jogo a melhor posição para ele. Nesse jogo ele foi escolhido como camisa 8 e, enquanto suportou, fez excelente partida”, disse o técnico.

+ Mais do Furacão:

+ Grêmio confirma interesse em capitão do Athletico

+ Blog do Cristian: Empate marca o recomeço do Furacão

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?