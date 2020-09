Vice-presidente de futebol do Grêmio, Paulo Luz confirmou o interesse do clube gaúcho na contratação do volante Wellington, capitão do Athletico. O dirigente gremista também confirmou as negociações para contratar o atleta do Furacão.

“São possibilidades que existem, um atleta que foi campeão da Copa do Brasil pelo Athletico, um jogador já destacado no futebol”, elogiou Luz, em entrevista ao ge.com. “Mas estamos examinando várias condições do negócio”, prosseguiu.

As conversas entre Athletico e Grêmio estão avançadas e a negociação pode envolver a vinda do meia Thaciano de Porto Alegre para Curitiba. “O Thaciano é valorizado no futebol, vários clubes brasileiros demonstraram interesse”, despistou Luz.

Aos 25 anos, o meia Thaciano está no Grêmio desde 2018, após ter se destacado no Boa Esporte no ano anterior. Em 2020, ele soma 13 jogos e um gol pelo time comandado por Renato Gaúcho.

Negociação entre Athletico e Wellington por renovação estagnou

Um dos remanescentes da equipe que conquistou a Copa do Brasil, Wellington tem contrato com o Athletico até dezembro de 2021. Desde maio, as partes negociam uma renovação, que não avançou. A intenção do Furacão era estender o vínculo até o fim de 2022.

Welington, 29 anos, chegou ao Athletico em 2018 e rapidamente ganhou espaço no time titular, antes de virar capitão do time. No total, ele soma 87 jogos e um gol pelo Furacão.

