O técnico Eduardo Barros lamentou a derrota do Athletico por goleada no clássico contra o Coritiba, neste domingo (15), no Couto Pereira, pela rodada decisiva da primeira fase do Campeonato Paranaense.



O treinador admitiu a culpa, dizendo que deveria ter colocado uma equipe mais “cascuda” em campo, e queixou-se dos gols de bolas paradas sofridos pelo time.

“Inadmissível sofrermos dois gols de bolas paradas, sabíamos que o Coritiba tinha isso como forte, que já deu 10 gols para eles ao longo da temporada.



Mas nós não conseguimos neutralizar esse tipo de jogada. A responsabilidade é minha e esses gols sofridos neste tipo de jogada acabaram ser determinantes no placar do jogo”, declarou Barros em entrevista coletiva.



+ Confira a tabela e a classificação do Campeonato Paranaense!



O treinador colocou em campo três atletas que estavam com o grupo principal: o lateral-esquerdo Abner, o volante Chrstian e o atacante Jajá. Barros disse que teve de adaptar o time com as descidas dos reforços, mas admitiu que deveria ter colocado um time mais experiente para atuar diante do rival.



“Foram jogadores que ficaram à disposição, e treinaram na sexta e ontem para poder jogar hoje. Com a descida deles, tivemos que fazer mudanças estratégias e isso está ok, porque é o projeto do clube. Talvez nesta montagem de equipe eu tenha errado a mão e naqueles que eu deveria ter colocado a campo, faltou eu entender mais o peso do jogo e colocar uma equipe com pouco mais de casca, experiência, e isso culminou no resultado de hoje”, finalizou Eduardo Barros.



+ Veja como foi o jogo entre Coritiba x Athletico



O resultado fez o Furacão terminar a primeira fase do Estadual na terceira posição com 22 pontos. Nas quartas de final, a equipe pega o Londrina. O primeiro jogo está marcado inicialmente para o próximo sábado (21), às 19h, porém com a situação do Coronavírus a Federação Paranaense de Futebol (FPF) pode suspender a competição.



+ Saiba como assistir aos jogos do Paranaense pelo celular, computador ou Smart TV