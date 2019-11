O zagueiro Pedro Henrique e o volante Camacho não ficam no Athletico em 2020. Por um pedido do técnico Tiago Nunes, os dois se reapresentam ao Corinthians na próxima temporada. Os jogadores já haviam sido procurados pelo Furacão para renovarem seus empréstimos. Porém, o Timão negou e conta com a dupla para o Torneio da Flórida, em janeiro.

Pedro Henrique, 24 anos, chegou ao CT do Caju em junho por conta da suspensão de Thiago Heleno. Com a camisa do Rubro-Negro até o momento, o defensor fez 15 partidas e não marcou nenhum gol. Já Camacho desembarcou na Arena da Baixada no ano passado. Foram 25 jogos e um gol marcado em 2018. Neste ano, também envolvido no gancho por conta do doping, o volante fez 13 confrontos e não marcou gol.

Para a defesa, Thiago Heleno, Robson Bambu, Léo Pereira e Lucas Halter possuem contrato para a próxima temporada. Já para a posição de volante, o Athletico conta com Wellington, Bruno Guimarães, Lucho González, Erick e Matheus Rossetto com vínculo para o ano que vem. No entanto, a tendência é que Bruno Guimarães seja negociado ao fim de 2019.

