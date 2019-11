O lateral-esquerdo Márcio Azevedo foi um dos grandes destaques da vitória do Athletico por 2×0 contra o Grêmio, na noite de quarta-feira (27), na Arena da Baixada, pela 35ª rodada do Brasileirão.

Após tabelar com Rony pelo lado esquerdo, o jogador entrou na área e, com pouco ângulo, soltou uma bomba cruzada para abrir o placar. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. O jogador marcou seu primeiro gol em sua segunda passagem pelo clube. Na anterior, entre 2008 e 2010, também fez apenas um gol.

O tento coroou a boa atuação do atleta, que novamente foi seguro defensivamente e ainda se arriscou mais no ataque. Azevedo fez boas jogadas com Rony e explorou o espaço dado por Galhardo, que foi mal de novo diante de seu ex-clube.

“Ele tem muita experiência, com uma postura muito positiva nos treinamentos. Ele tem diagonais longas, jogo combinado de aproximação. Sabíamos que devíamos explorar as tabelas pelo lado. Ele aproveitou bem e foi muito competente”, disse o técnico interino Eduardo Barros sobre o lateral.

Com 33 anos , Márcio Azevedo teve a dura missão de substituir Renan Lodi, vendido ao Atlético de Madrid, da Espanha, no meio do ano, e tem dado retorno. Ele foi titular na conquista inédita da Copa do Brasil.

Mesmo com as contratações de Abner Vinicius e Adriano, o lateral foi mantido na equipe com o então técnico Tiago Nunes e continua com o interino Eduardo Barros. Ao todo ele fez 36 jogos na temporada, sendo 25 na Série A. Com 59 pontos e na quinta colocação, o Athletico enfrenta o Ceará no sábado (30), às 19h, no Castelão, pela 36ª rodada do Brasileirão.