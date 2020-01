Com 100% de aproveitamento no Campeonato Paranaense, o Athletico vai encarar o Cianorte, com duas alterações importantes na equipe. Sem poder contar com o volante Christian e o atacante Pedrinho, Eduardo Barros precisará modificar o time quem vem sendo imbatível na competição. O jogo contra o Leão do Vale acontece nesta quinta-feira (30), no estádio Albino Turbay, a partir das 20h.

A equipe aspirante do Furacão perdeu mais dois importantes jogadores que serão aproveitados no elenco de Dorival Júnior. Para ocupar a vaga de Christian, no meio campo, Eduardo Barros deve optar pelo estreante Ramon, de 19 anos. Para suprir a ausência de Pedrinho, há um ‘leque’ maior de possibilidades. Disputarão uma vaga entre os titulares: Jajá, Julimar, Reinaldo e Kleiton. Entre esses atletas, já começaram em campo ou entraram ao longo das partidas, Kleiton, Reinaldo e Jajá e Boselli. Por outro lado, Ramon e Julimar ainda não estrearam.

Anteriormente, Abner Vinicius já tinha deixado a equipe e, por conta disso, o atacante Jáderson vem jogando improvisado na lateral-esquerda. Líder do Estadual com nove pontos somados, esta será mais um importante teste para a equipe comandada por Eduardo Barros. Uma vitória frente ao Cianorte mantém o Rubro-Negro isolado na liderança.

Transmissão

Será possível acompanhar a partida pela plataforma DAZN e também pelo Tempo Real da Tribuna do Paraná. A assinatura para conferir a competição custa R$19,90, mas o primeiro mês é grátis.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª FASE – 4ª RODADA

30/01/2020

CIANORTE X ATHLETICO

Cianorte

Bruno; Danilo Báia, Montoya, Eduardo Doma e Anderson Santos; Menezes, Morelli, Buba e França; Rodrigo Alves e Hélio Paraíba.

Técnico: João Burse

Athletico

Anderson; Léo Simas, Danilo Boza, Walber, e Jáderson; Ramon, Léo Gomes e Denner; Boselli, Breno Lopes e Jajá (Julimar/Reinaldo/Kleiton).

Técnico: Eduardo Barros.

Local: Estádio Albino Turbay (Cianorte)

Horário: 20h

Árbitro: Leonardo Ferreira Lima

Assistentes: Wagner Junior Bonfim Ledo e Felipe Gustavo Schmidt

