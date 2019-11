O Athletico segue em busca de um novo técnico para a temporada 2020 e o nome de Sebastian Beccacece ganhou ainda mais força. De acordo com o Diário Olé, principal jornal da Argentina, o ex-comandante de Independiente e Defensor y Justicia se reuniu com o diretor de futebol do Furacão, Paulo André, e agora aguarda apenas uma resposta do clube.

O dirigente atleticano, de fato, viajou para a Argentina na semana passada com a missão de encontrar o novo treinador da equipe. O Rubro-Negro trabalha em duas frentes: trazer um técnico estrangeiro ou buscar Roger Machado, que está no Bahia. No entanto, o brasileiro tem vínculo com o tricolor até dezembro de 2020, o que dificultaria um acerto.

Entre os ‘hermanos’, três nomes surgiram com força: Matías Almeyda, Gabriel Heinze e Sebastián Beccacece, que sai na frente por dois motivos. O primeiro por ser um ‘pupilo’ de Jorge Sampaoli, que vem fazendo um bom trabalho no Santos. O segundo é porque é o único desempregado. Almeyda tem longo vínculo com o San Jose Earthquakes, dos Estados Unidos, enquanto Heinze já está no Vélez Sarsfield há três temporadas.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Neste meio tempo, Beccacece teve ofertas de Pachuca e Tijuana, ambos do México, mas acabou não acertando. Agora, espera o retorno do Athletico para saber qual será seu destino em 2020.

+ Mais do Furacão:

+ Athletico e Grêmio se reencontram em nova decisão

+ Nikão se envolve em polêmica após desabafo da esposa em redes sociais