Em confronto direto, o Athletico recebe o Grêmio, nesta quarta-feira (27), às 21h30, na Arena da Baixada, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na luta pelo G4, o time rubro-negro pode encostar no adversário na tabela. O duelo não terá transmissão para o Estado do Paraná, mas terá cobertura completa no Tempo Real da Tribuna!

Invicto há nove jogos, o Furacão saltou na tabela e passou a disputar as primeiras colocações do Brasileirão. Com o técnico interino Eduardo Barros, após a saída turbulenta de Tiago Nunes para o Corinthians, a equipe atleticana venceu três jogos e empatou um, todos sem sofrer gols.

A boa campanha recente credenciou o Athletico a entrar no G6 e agora, na quinta colocação, com 56 pontos, mirar a quarta posição. O novo objetivo do clube na reta final da temporada é superar o tricolor gaúcho, que tem 59. O jogo desta noite também marca o reencontro com o Grêmio, eliminado na semifinal da Copa do Brasil, vencida pelo Furacão. Após a derrota por 2×0, em Porto Alegre, o Rubro-Negro fez uma grande partida, venceu pelo mesmo placar e superou o rival nos pênaltis.

Na final, o Rubro-Negro bateu o Internacional, conquistou a taça inédita e ainda embalou no Campeonato Brasileiro. Nos 15 jogos pós-título, o clube paranaense tem oito vitórias, seis empates e apenas uma derrota, para o campeão Flamengo.

O time gaúcho, por outro lado, sentiu a eliminação no torneio mata-mata e caiu também na Libertadores, de forma até vexatória. Com um empate por 1×1 em casa, foi eliminado no jogo da volta da semifinal contra o Fla, que se sagrou campeão no último final de semana, em uma goleada por 5×0.

A recuperação gremista aconteceu no Brasileiro, saindo da sétima posição, a seis pontos do São Paulo, quarto colocado, para entrar no G4 e praticamente garantir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2020. O Internacional, sétimo, está a oito pontos de distância com quatro rodadas para o fim da competição. Vale lembrar que, com as presenças de Flamengo e Athletico, campeões da Liberta e da Copa do Brasil, respectivamente, o G6 virou G8.

Para o confronto, o Furacão tem quatro desfalques: o lateral-direito Madson e o atacante Thonny Anderson, que pertencem ao Grêmio, não jogam por questões contratuais. Já o lateral-direito Khellven está com a seleção brasileira sub-20, enquanto o volante Bruno Guimarães sofreu uma lesão na coxa contra o Atlético-MG e está em tratamento.

O treinador Eduardo Barros pretende fazer seis alterações no time titular, com as saídas do zagueiro Pedro Henrique, dos laterais Madson e Abner Vinicius, do volante Bruno Guimarães, do meia-atacante Thonny Anderson e do atacante Vitinho.

As novidades confirmadas são os retornos do zagueiro Thiago Heleno, do lateral-esquerdo Márcio Azevedo, que estavam suspensos, do volante Camacho, recuperado de lesão, e do atacante Rony, poupado na última rodada. Na lateral-direita e no ataque, existem dúvidas: Jonathan ou Erick e Marco Ruben ou Marcelo Cirino.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

2º Turno – 35ª Rodada

ATHLETICO X GRÊMIO

Athletico

Santos; Jonathan (Erick), Thiago Heleno, Léo Pereira, Márcio Azevedo; Wellington, Camacho, Lucho González; Nikão, Rony e Marco Ruben (Marcelo).

Técnico: Eduardo Barros

Grêmio

Paulo Victor; Léo Moura (Galhardo), Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Diego Tardelli e Everton; Luciano.

Técnico: Renato Portaluppi

Local: Arena da Baixada

Horário: 21h30

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Michael Correia (RJ)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

