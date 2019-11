Após o desligamento de Tiago Nunes, o Athletico já está de olho no mercado e busca um novo treinador para 2020. E o nome mais forte é o de Sebastian Beccacece. A informação é de Napoleão de Almeida, do UOL.

O estafe do argentino confirmou que foi procurado pela diretoria do Furacão e pode abrir negociações nos próximos dias. O nome dele, inclusive, já vinha sendo especulado e agrada boa parte da torcida rubro-negra.

Aos 38 anos, Beccacece é visto como um técnico da nova geração do futebol argentino. Ficou bastante conhecido pelo período em que trabalhou no Defensa y Justicia, quando chegou ao vice-campeonato do Campeonato Argentino, além de boas campanhas na Copa Sul-Americana, entre 2017 e 2018. Resultados que levaram o treinador a acertar com o Independiente.

Porém, no novo clube não teve bons resultados e no final de outubro pediu demissão após ser eliminado pelo Lanús da Copa Argentina, e ficando sem chances de chegar à Libertadores do ano que vem. Antes, chegou a ser cogitado em outros times brasileiros, como Flamengo, Atlético-MG e Internacional.

Além dos bons resultados, ele é visto como uma nova versão de Jorge Sampaoli, atual comandante do Santos, de quem foi auxiliar-técnico, inclusive na seleção argentina, antes de seguir a carreira como treinador.