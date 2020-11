O diretor técnico Paulo Autuori terá pouco tempo para treinar o Athletico antes de voltar a uma maratona de jogos. Com a semana cheia apenas para atividades, o treinador terá que ajustar os defeitos antes de encarar uma sequência de sete partidas em três semanas.

Eliminado da Copa do Brasil, o Furacão teria duas semanas com confrontos apenas no final de semana, antes de voltar as atenções para a Libertadores, onde enfrenta o River Plate, pelas oitavas de final.

No entanto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou para o dia 18, quarta-feira, às 19h, o jogo contra o Atlético-MG, válido pela 6ª rodada do Brasileirão.

A partida, na ocasião, havia sido adiada para que o Galo disputasse as finais do Campeonato Mineiro. O confronto acontecerá no Mineirão

Pela segunda vez desde que o futebol voltou em meio à pandemia, o Rubro-Negro terá uma semana cheia apenas para treinamentos. A outra foi justamente por conta desse adiamento da partida contra o Atlético-MG, no final de setembro.

+ Mais do Furacão:

+ Athletico tem apenas um jogador com contrato até o final da temporada

+ Fortaleza pede impugnação de jogo contra o Athletico por erro de arbitragem

+ Athletico empresta atacante para clube da Série B

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?