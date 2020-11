O atacante Pedrinho foi emprestado pelo Athletico, no último fim de semana, ao Oeste, lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador pertencia ao clube paulista e acertou um contrato definitivo com o Furacão há três meses. Seu vínculo com o Rubro-Negro vai até 2023.

Pedrinho, 20 anos, está no Athletico desde o ano passado, quando fez parte dos elencos de base do clube e entrou em algumas partidas do Brasileirão.

Já nesta temporada, o atacante atuou em 21 partidas pelo time principal e marcou seis gols, sendo comprado em definitivo pelo Furacão.

Outro também pode sair

O clube ainda tenta emprestar mais alguns atletas com a reformulação recente do departamento de futebol. Um deles é o volante Léo Gomes, 23 anos, que foi contratado pelo Athletico neste ano, após passagem pelo Vitória.

O jogador chegou a ser oferecido ao Paraná, mas o rival não aceitou por já ter diversos jogadores da posição. A tendência é que o atleta se transfira para o América-MG.

Léo Gomes pode se transferir para o América-MG. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna.

