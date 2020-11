O diretor técnico Paulo Autuori terá, pela primeira vez, uma semana completa para treinar o Athletico. Desde que chegou ao Furacão, oficialmente assumindo diante Grêmio, pela 18ª rodada, o treinador teve que superar a maratona de jogos a cada três dias, tempo insuficiente para que pudesse implementar suas ideias.

Depois da eliminação na Copa do Brasil para o Flamengo, o time ganha um respiro até enfrentar o Goiás, no sábado (14), às 17h, na Serrinha. Além disso, a vitória sobre o Fortaleza, após um jejum que durava 41 dias e 11 jogos, dá um ânimo ao grupo na busca para tirar o time da zona de rebaixamento do Brasileirão.

“Vai ser importantíssimo. A gente vive um ano atípico. E esse calendário absurdo, quando tem uma semana cheia, só tem uma coisa a ser feita, que é recuperar. A gente vai dar um tempo de recuperação para os atletas e usar da melhor forma possível os dias restantes para treinar, para buscar alguns comportamentos táticos que o Autuori quer fortalecer e vai ser fundamental essa semana para nós”, declarou o preparador físico, Túlio Flores, que comandou o time na vitória por 2 a 1.

Flores ainda ressaltou a importância de Autuori no vestiário para contribuir para a mudança da mentalidade e dar tranquilidade aos jogadores. Em conjunto, os dois querem utilizar a semana completa de trabalho para mudar a fase vivida pelo clube.

“A gente tem conversado muito, e o Paulo Autuori tem sido importante nisso, em mostrar que o grupo é capaz. Como é um grupo que vem de dois anos de muitas vitórias, às vezes, quando acontece esse tipo de sequência, tem que aprender a lidar, se fortalecer e usar o jogo de hoje como um balizador. Jogar essa régua para cima e, a cada jogo, buscar os três pontos”, completou, querendo que os jogadores usem o segundo tempo diante do Fortaleza como exemplo para os próximos jogos.

+ Mais do Furacão:

+Cristian Toledo: Furacão encerra jejum em vitória dramática

+Athletico retoma negociação de dívida da Arena e tem proposta de entrada

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?