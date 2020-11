Após pouco mais de dois meses como desfalque do Athletico, o meio-campo Fernando Canesin foi uma das apostas do Furacão no segundo tempo da partida contra o Fortaleza, no último sábado, na Arena da Baixada. E o meia não decepcionou em seu retorno.

Canesin entrou aos 32 minutos da etapa final, no lugar de Léo Cittadini, e teve participação importante no gol da vitória por 2 a 1, marcado pelo atacante Renato Kayzer.

“Quando o Eduardo [Frattini, analista de desempenho que estava no banco de reservas] apontou e me chamou, até me pegou um pouco de surpresa. Mas eu sabia da responsabilidade de entrar em um jogo desse, principalmente pela nossa situação”, disse o meio-campo ao site oficial do Athletico.

Jogador tem convivido com obstáculos no Furacão

Fernando Canesin foi o primeiro reforço anunciado pelo Athletico para a temporada de 2020. Entretanto, o meio-campo tem convivido com alguns obstáculos no Furacão e, com isso, disputou apenas dez partidas no ano.

Recentemente, o meia teve uma contusão no músculo adutor e ainda testou positivo para coronavírus, quando já havia se recuperado da lesão.

“Desde que o Paulo Autuori e o António [auxiliar técnico] chegaram, me deram bastante confiança. Eles conversaram comigo e já sabiam da minha situação, porque tive uma lesão e o coronavírus em sequência, me deixando um tempo de fora. Mas estava preparado para essa oportunidade e fico feliz que tudo tenha saído bem”, concluiu o meia.

O bom desempenho contra o Fortaleza coloca Canesin na briga por uma vaga no meio-campo do Furacão. No próximo sábado, a equipe enfrenta o lanterna Goiás, às 17h, na Serrinha, em Goiânia.

