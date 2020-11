O Fortaleza entrou com um pedido de impugnação do jogo contra o Athletico, ocorrido no último sábado, na Arena da Baixada, por supostos erros de arbitragens, que acabaram definindo a vitória do Furacão por 2 a 1.

De acordo com o clube cearense, a arbitragem errou ao anular um gol do Fortaleza e falhou também ao validar o tento da vitória do Rubro-Negro.

Segundo o documento enviado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no lance do gol anulado do Fortaleza, ‘a decisão de campo foi modificada sem evidências de um erro claro, óbvio e manifesto’. O clube ainda ressalta que a imagem não tinha caráter conclusivo para a mudança da decisão.

Já no gol feito pelo atacante Renato Kayzer, o Fortaleza reclama de uma falta no ataque atleticano e que o tento não foi revisto no VAR. O clube destacou ainda outros supostos erros de arbitragem em outras partidas da equipe no Brasileirão e na Copa do Brasil.

Por fim, o Fortaleza pede que a CBF não homologue o resultado da partida antes que seja definida pela impugnação do duelo; que a CBF apresente o diálogo do árbitro de campo com o árbitro de vídeo; e que o caso seja resolvido no período de dois dias.

O caso será analisado pelo STJD.

