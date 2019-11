O Athletico terá, ao menos, quatro mudanças para a partida contra o Atlético-MG no domingo (24), às 16h, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão. O elenco treinou nesta quinta-feira (21) no CT do Caju e ainda tem mais duas atividades até o jogo do final de semana.

A primeira troca será no gol. De volta da seleção brasileira, Santos retorna normalmente para a meta atleticana no lugar de Léo. O volante Bruno Guimarães está recuperado de lesão no tornozelo e deve reassumir a titularidade. O camisa 39 se lesionou em lance com o atacante Sassá, do Cruzeiro, e desfalcou o Furacão nos últimos dois jogos, contra São Paulo e Botafogo. A dúvida é de quem sai para a sua entrada, mas Camacho tende a ser o escolhido. Assim, a dupla no meio-campo será formada por Wellington e Bruno Guimarães.

Sem o zagueiro Thiago Heleno e o lateral-esquerdo Márcio Azevedo, suspensos, o técnico interino Eduardo Barros promove a entrada de Léo Pereira na zaga, enquanto Abner Felipe e Abner Vinícius disputam vaga na lateral. Os laterais Jonathan e Adriano voltaram a treinar, mas não devem viajar ainda com a delegação. Já o atacante Rony fez trabalhos específicos e não preocupa.

A equipe rubro-negra, no restante, será a mesma da vitória por 1×0 sobre o Botafogo. Na ocasião, Khellven assumiu a lateral-direita e Thonny Anderson atuou como terceiro homem do meio de campo.

O Furacão deve ir a campo com: Santos; Khellven (Madson), Robson Bambu, Léo Pereira e Abner Vinícius (Abner Felipe); Wellington, Bruno Guimarães e Thonny Anderson; Nikão, Rony e Marcelo Cirino.

