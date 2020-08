O Athletico recebe o Palmeiras, nesta quarta-feira (19), às 19h30, em um jogo que inicia uma sequência de jogos na Arena da Baixada. Das próximas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro, em três o Furacão jogará como mandante.

Além do confronto com o time paulista, ainda pega o Fluminense, no sábado (22) e depois o RB Bragantino, no dia 2 de setembro. Neste período, pega o São Paulo, no dia 26, no Morumbi.

Até aqui, em 2020, o Rubro-Negro disputou 11 partidas como mandante e tem um aproveitamento de 93,9% dos pontos disputados. Foram dez vitórias e um empate (1×1 com o Paraná). Foram 29 gols marcados e apenas cinco sofridos.

Oportunidade para o Athletico se manter no topo da tabela do Brasileirão. A equipe iniciou a terceira rodada na liderança, mas com a derrota por 3×1 para o Santos, caiu para o quinto lugar. Ainda assim, segue em quinto lugar, na zona de classificação para a Libertadores, e apenas três pontos atrás do novo primeiro colocado, o Atlético-MG.

“Esse grupo vinha de oito jogos sem derrota. Sabíamos que uma hora isso ia acontecer, mas temos grandes atletas. Os mais experientes dão suporte para os mais jovens e vamos buscar corrigir o que erramos para irmos forte enfrentar o Palmeiras”, disse Lucas Silvestre.

Pela frente, o atual campeão paulista, mas que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Palmeiras fez dois jogos e somou dois empates por 1×1, contra Fluminense e Goiás. Mesmo assim, ganhou elogios do comandante atleticano na partida.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

“Vai ser um confronto difícil. Sabemos como as equipes do Vanderlei (Luxemburgo) jogam. Vamos estudar bastante para buscar reerguer nossos atletas e conquistar esta vitória”, completou o auxiliar.

Para seguir com o bom desempenho na Arena e superar o Palmeiras, o Furacão pode mexer na formação e reforçar o setor de marcação, para dar menos espaços ao ataque do adversário.

Transmissão

O duelo entre Athletico e Palmeiras terá transmissão da TNT, menos para o estado do Paraná. A Tribuna do Paraná faz a cobertura em Tempo Real!

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

4ª rodada

19/08/2020

ATHLETICO x PALMEIRAS

Athletico

Santos; Jonathan, Lucas Halter, Thiago Heleno e Abner; Wellington, Richard e Léo Cittadini; Nikão, Vitinho e Vinícius Mingotti (Carlos Eduardo). Técnico: Lucas Silvestre

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña (Diogo Barbosa); Patrick de Paula, Gabriel Menino e Zé Rafael (Ramires); Willian, Rony e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Local: Arena da Baixada

Horário: 19h30

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Vinicius Melo de Lima (RN)

