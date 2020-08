O Athletico anunciou, na tarde desta terça-feira (18), a contratação do atacante Fabinho. O jogador, de 20 anos, foi revelado nas categorias de base do São Paulo e assinou contrato com o Furacão até o final de 2023.

“É uma felicidade muito grande. O que pesou para essa minha decisão foi o Athletico ser um dos maiores clubes do Brasil. Estou muito feliz de estar aqui e espero desempenhar o melhor possível dentro de campo, sempre que estiver usando essa camisa”, disse ele, em entrevista ao site oficial do Rubro-Negro.

No começo do mês, o atleta já tinha desembarcado em Curitiba para realizar os exames médicos e chega após não se acertar com o clube paulista, que até registrou uma proposta de renovação, mas o staff do atacante esperava valores melhores.

Um novo ciclo em minha vida! Obrigado, @AthleticoPR, por acreditar em mim e tenho certeza que seremos felizes juntos!! #SempreMaisFuracão pic.twitter.com/i1zsxUG1S8 — Fabinho (@fabinho_38) August 18, 2020

Fabinho é mais uma aposta que vem ainda jovem para o Athletico. O fato de o clube dar espaço para a garotada também pesou na decisão do atacante, que já conhece do atual elenco os atacantes Vitinho e Bissoli.

“Conversei com eles e sempre falaram muito bem daqui. Esse também foi um ponto importante para a minha vinda. Tenho a expectativa de ser muito feliz dentro do clube, conquistar muitos títulos e manter o Athletico no topo sempre”, completou.

