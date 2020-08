O Athetico está perto de anunciar a contratação do atacante Fabinho, 20 anos, que estava no São Paulo. O jogador já se despediu do time paulista em suas redes sociais e viajou para Curitiba para fazer exames médicos no Furacão.

Cria da base são-paulina, o jovem atacante canhoto fez somente dois jogos como profissional no Morumbi e não entrou em acordo para uma renovação contratual. Segundo o GloboEsporte.com, Fabinho fechará contrato de três anos com o Rubro-Negro.

O São Paulo, entretanto, ainda não vê o caso como encerrado. O vínculo do atleta terminou dia 30 de junho. Na ocasião, o Anderlecht, da Bélgica, surgia como principal interessado em sua contratação.

O time paulista, por sua vez, registrou a última proposta de renovação contratual com Fabinho na Federação Paulista de Futebol (FPF). Os valores foram considerados baixos pelos empresários do atacante mas, de acordo com a Lei Pelé, o Tricolor agora tem o direito de permanência do atleta caso iguale as propostas salariais de clubes brasileiros interessados nele.

O empresário do jogador, porém, já dá a negociação com o Athletico como certa. “O Fabinho construiu uma história muito bonita com o São Paulo, mas infelizmente não chegamos a um acordo para prorrogar seu vínculo. Ele está de saída para o Athletico”, declarou Júnior Pedroso, ao GE.com.

Foram 7 anos vestindo essa camisa! O São Paulo me formou como jogador, como pessoa…e agradeço a todos os funcionários, comissão e jogadores pelos ensinamentos diários. Tenho certeza que fomos felizes, mas agora é hora de seguir meu próprio caminho. Mto obg por tudo, São Paulo! pic.twitter.com/eVGvhCpuSR — Fabinho (@fabinho_38) August 3, 2020

Apesar de pouco aproveitado no time principal, Fabinho foi destaque na base são-paulina, com 12 títulos somados. Em 2019, fez 13 gols em 41 jogos.

