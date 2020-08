O Athletico emprestou o goleiro Gabriel Mesquita, que fazia parte do elenco de aspirantes, ao Guarani para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada pelo técnico Dorival Júnior, em entrevista após a vitória sobre o Coritiba, no último domingo.

Na atual temporada, o goleiro foi titular em três partidas do Campeonato Paranaense: vitória sobre o Toledo, por 3×0, e derrotas para o Operário – 3×1 -, e Coritiba – 4×0. Com a saída de Gabriel, o elenco rubro-negro fica com quatro goleiros à disposição – Santos, Jandrei, Bento e Caio.

