O técnico Dorival Júnior, do Athletico, acredita que não há nada decidido na final do Campeonato Paranaense. Apesar da vitória do Furacão por 1×0, na partida de ida, o treinador vê o confronto equilibrado e diz que quer sua equipe mais agressiva no Couto Pereira.

“Todos viram, foi um jogo como decisão. Foi muito equilibrado e dentro do que imaginávamos que aconteceria da equipe do Coritiba. Fico satisfeito com um primeiro resultado, mas nada está decidido. Teremos aí 90 minutos bem complicados e é natural que tenhamos que estar bem preparados para que façamos mais uma partida de alto nível”, declarou o comandante rubro-negro, que vai em busca de seu primeiro título pelo clube.

Mesmo atuando na Arena da Baixada, o Athletico teve dificuldades no primeiro jogo devido à forte marcação do Coritiba. No primeiro tempo, o Furacão pouco assustou Muralha. Já na etapa final, a partida ficou aberta. O time teve chances com Carlos Eduardo e Nikão, mas também abriu espaços nos contra-ataques ao Coxa. O gol da vitória só veio aos 45 do segundo tempo, após uma boa jogada de Vitinho pela esquerda, que Léo Cittadini completou para o gol.

O treinador admitiu que a equipe teve dificuldades para quebrar a barreira imposta pelo adversário e disse que quer o Rubro-Negro repetindo as boas atuações que já fez no Paranaense.

“Teremos um jogo complicadíssimo. E eu quero uma equipe forte, competitiva e, ao mesmo tempo, com velocidade para que possamos também superarmos a forte marcação do Coritiba”, afirmou.

“Os garotos estão tendo uma prova de fogo e esse ano foi muito atropelado, mas, mesmo assim, a resposta vem sendo dada e com potencial de crescimento ainda maior. Espero que para este segundo jogo tenhamos uma proposta mais agressiva, dentro das condições que nós já jogamos, inclusive dentro do Campeonato Paranaense”, finalizou Dorival.

O Furacão joga pelo empate no Couto Pereira para buscar o tricampeonato. A partida está marcada para quarta-feira (5), às 20h.

