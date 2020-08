O Athletico relacionou 23 jogadores para o duelo contra o Palmeiras, que acontece nesta quarta-feira (19), às 19h30, na Arena da Baixada, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O auxiliar Lucas Silvestre, que comandará o Furacão novamente, uma vez que Dorival Júnior segue afastado por estar infectado pelo coronavírus, terá força máxima à disposição.

No entanto, ele pode fazer alterações em relação ao time que perdeu por 3×1 para o Santos, no último domingo (16), na Vila Belmiro. A tendência é de um meio-campo mais marcador, com a entrada de Richard no lugar de Marquinhos Gabriel.

Assim, Léo Cittadini atuaria um pouco mais à frente, na criação das jogadas, mas também fechando os espaços atrás, jogando também como um terceiro volante.

Lá na frente, o atacante Vinícius Mingoti não foi bem nas duas últimas partidas e pode perder a posição para Carlos Eduardo ou Geuvânio.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Desta forma, o Rubro-Negro deve ir a campo com: Santos; Jonathan, Lucas Halter, Thiago Heleno e Abner; Wellington, Richard e Léo Cittadini; Nikão, Vitinho e Vinícius Mingotti (Carlos Eduardo).

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Jandrei e Santos

Laterais: Abner, Jonathan, Khellven e Márcio Azevedo

Zagueiros: Felipe Aguilar, Lucas Halter, Pedro Henrique e Thiago Heleno

Meias: Fernando Canesin, Kawan, Léo Cittadini, Lucho González, Marquinhos Gabriel, Richard e Wellington

Atacantes: Carlos Eduardo, Geuvânio, Nikão, Pedrinho, Vinícius Mingotti e Vitinho

+ Mais do Furacão:

+ Athletico lança campanha para ajudar ex-jogador em cirurgia

+ Khellven pode trocar o Athletico pelo Granada, segundo imprensa espanhola

+ Athletico anuncia a contratação do atacante Fabinho

+ Athletico fatura com direitos internacionais de transmissão. Veja valores

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?