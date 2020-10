Com o veterano Paulo Autuori oficializado no cargo de técnico até o fim da temporada, o Athletico enfrenta o Grêmio neste domingo (25), às 18h15, na Arena da Baixada, pela 18ª rodada do Brasileirão, para iniciar uma reação no campeonato.

O time rubro-negro ocupa a 17ª colocação, com 16 pontos, e faz, até aqui, sua segunda pior campanha da história na Série A desde 2006, quando o campeonato passou a ter 20 clubes. O tricolor gaúcho, 11º colocado com 21 pontos, vai poupar quase meio time no Joaquim Américo.

Mas Autuori, que retornou ao Furacão após quase três anos, não estará no banco de reservas. Ele cumpre o primeiro de três jogos de suspensão referente à críticas ao árbitro da partida entre Botafogo x Flamengo, quando comandava o Fogão, ainda na sexta rodada da Série A.

Bernardo Franco, auxiliar do time sub-23, deve ser o técnico na Baixada, ao lado do coordenador Paulo Miranda. O português António Oliveira, substituto do demitido Eduardo Barros, não teve o visto de trabalho regularizado. Discípulo de Jesualdo Ferreira, ex-técnico do Santos, ele é o escolhido para o trabalhar ao lado de Autuori.

A influência do bicampeão da Libertadores (por Cruzeiro e São Paulo), no entanto, é absoluta. Contratado para ser “diretor-técnico”, ele acumulará a função à beira do gramado, aplicando treinamentos e ajudando o clube nesse período de transição.

“Temos bem claro aquilo que vamos fazer. Neste momento, entre um gosto pessoal meu, de não estar como treinador, e a necessidade do clube, a prioridade é o clube. Sou um servidor da instituição”, explicou o carioca de 64 anos.

“Nesse período vamos pavimentar a estrada, no sentido de deixar o solo fértil para os profissionais que virão… E pensar que vamos retomar o caminho que o Athletico já acostumou a fotos no futebol brasileiro, de pujança e conquistas. É para isso que vamos trabalhar” Paulo Autuori

Transmissão

O jogo não terá transmissão na TV para o Brasil, apenas para o exterior. A Tribuna do Paraná acompanha a partida em tempo real.

Neste domingo, o Furacão anunciou que fará a transmissão via streaming próprio.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

18ª rodada

25/10/2020

ATHLETICO x GRÊMIO



Athletico

Santos; Erick (Léo Gomes), Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Christian e Ravanelli (Erick); Nikão, Fabinho (Geuvânio) e Renato Kayzer. Técnico: Bernardo Franco.



Grêmio

Paulo Victor; Victor Ferraz, David Braz, Rodrigues e Cortez; Lucas Silva, Darlan (Thaciano), Everton, Isaque e Pepê; Luiz Fernando. Técnico: Renato Gaúcho.



Local: Arena da Baixada

Horário: 18h15

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Marcelo Van Gasse (Fifa-SP) e Daniel Ziolli (SP)

