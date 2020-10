A Conmebol divulgou as datas e horários dos confrontos das oitavas de final da Libertadores. O Athletico encara o River Plate, da Argentina, em duas terças-feiras.

O primeiro confronto será no dia 24 de novembro, às 19h15, na Arena da Baixada. Já o duelo de volta está marcado para o dia 1º de dezembro, às 19h15, no estádio Libertadores de América, em Avellaneda. O Monumental de Nuñez, casa do River, está passando por obras e só voltará a ser utilizado em 2021.

Nesta fase, o gol fora de casa vale como critério de desempate. Se passar pelos argentinos, o Furacão terá pela frente o vencedor de Independiente del Valle, do Equador, e Nacional, do Uruguai.

Veja todos os confrontos:

Jogos de ida:

24/11 (Terça-feira)

19h15: LDU x Santos

19h15: Athletico x River Plate

21h30: Racing x Flamengo

25/11 (Quarta-feira)

19h15: Delfín x Palmeiras

19h15: Independiente del Valle x Nacional

21h30: Internacional x Boca Juniors

21h30: Libertad x Jorge Wilstermann

26/11 (Quinta-feira)

21h30: Guaraní x Grêmio

Jogos de Volta:

1º/12 (Terça-feira)

19h15: Santos x LDU

19h15: River Plate x Athletico

21h30: Flamengo x Racing

2/12 (Quarta-feira)

19h15: Palmeiras x Delfín

19h15: Nacional x Independiente del Valle

21h30: Boca Juniors x Internacional

21h30: Jorge Wilstermann x Libertad

3/12 (Quinta-feira)

21h30: Grêmio x Guaraní

