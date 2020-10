O Athletico poderá fechar o primeiro turno do Brasileirão com uma marca negativa e um desempenho muito próximo ao atingido em 2011, ano em que foi rebaixado à Série B. Com atuais 33% de aproveitamento, 16 pontos e na 17ª colocação, o Rubro-Negro precisará superar as próprias marcas até aqui nas partidas restantes para melhorar os números ao fim da 19ª rodada.

Considerando o desempenho do Furacão desde 2006, quando a Série A começou a ter o formato atual de disputa, com pontos corridos e 20 times, o pior aproveitamento da equipe ao final da primeira parte da competição foi em 2011, quando atingiu 31% de aproveitamento. No término daquela edição, o Athletico encerrou a participação na 17ª colocação, com 38% de aproveitamento, e foi rebaixado à Série B.

Os atuais resultados marcam também o pior início de campanha desde que a equipe retornou à Série A, em 2013. O encerramento da primeira fase da competição, nesse período, variou entre a quarta colocação (59% de aproveitamento) e a 13ª (36%).

Mudança de panorama

O Rubro-Negro ainda tem três jogos para encerrar o turno e pode melhorar as atuais marcas. Além das partidas pela 18ª e 19ª rodada, o time tem um jogo em atraso – pela sexta rodada, contra Atlético-MG, no Mineirão, ainda sem data definida.

Para mudar o panorama, terá que se superar e atingir feitos inéditos nesta Série A, como emendar três vitórias seguidas, ou, no mínimo, um triunfo e dois empates. Menos que isso o Furacão seguirá com aproveitamento muito semelhante ao do ano do rebaixamento.

Atualmente com 16 pontos, essas são as probabilidades de aproveitamento do Athletico ao final do primeiro turno:

16 pontos (caso perca as três) – 26% de aproveitamento.

17 pontos (caso empate uma) – 29,8% de aproveitamento.

18 pontos (caso empate duas) – 31,5% de aproveitamento.

19 pontos (caso vença uma ou empate as três) – 33,3% de aproveitamento.

21 pontos (caso empate duas e vença uma) – 36,8% de aproveitamento.

22 pontos (caso vença duas) – 38,5% de aproveitamento.

23 pontos (caso vença duas e empate uma) – 40,3% de aproveitamento.

25 pontos (caso vença os três) – 43% de aproveitamento.

O desempenho do Athletico ao término do primeiro turno no Brasileirão:

