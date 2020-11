Responsável por cobrar o pênalti do título do Athletico na Copa Sul-Americana, dois anos atrás, o zagueiro Thiago Heleno voltou a marcar com a bola rolando após 68 jogos.

O General fez neste sábado (21), na Arena da Baixada, o gol que garantiu a vitória atleticana sobre o Santos, pela 22ª rodada do Brasileirão. Ele cabeceou sozinho, aos 30 minutos, após cobrança de escanteio de Ravanelli. E comemorou muito.

“Muito feliz por fazer o gol, ajudar o time. Eu estava precisando fazer um gol, ficava brincando no CT que a bola não estava entrando por pouco, e hoje consegui concluir e ajudar nosso time a vencer”, declarou o camisa 44.

>> Confira como foi o jogo entre Athletico e Santos

A última vez que Thiago Heleno havia balançado a rede com a bola rolando foi contra o Sport, pela 29ª rodada do Brasileirão de 2018. Ele passou em branco nos 20 jogos que fez no ano seguinte, quando passou um longo período suspenso por doping, e também não tinha comemorado nos primeiros 27 duelos da atual temporada.

O zagueiro também ressaltou a recuperação do Furacão, que venceu a quarta partida seguida e agora ocupa a nona colocação na tabela de classificação.

“Precisamos acreditar o tempo todo, o Brasileirão está estranho, sem o torcedor. Nos últimos anos viramos o turno na parte de baixo da tabela, mas no segundo turno temos dado a resposta. Temos de evitar isso. É ressaltar a entrega de todo mundo desde a chegada do Autuori, e temos de dar sequência e buscar coisas melhores”, concluiu o zagueiro.

