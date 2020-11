Com um gol do zagueiro Thiago Heleno, o Athletico bateu o Santos por 1 a 0 neste sábado (21), na Arena da Baixada, e emendou a quarta vitória seguida no Brasileirão.

Jogando com força máxima diante um time reserva do Peixe, o Furacão dominou o jogo, mas só conseguiu confirmar a vitória aos 30 minutos do segundo tempo, quando Ravanelli cobrou escanteio na cabeça do camisa 44.

Com o resultado, o time comandado pelo técnico Paulo Autuori chega a 28 pontos e assume a nona colocação da tabela de classificação. Os paulistas seguem no sexto posto do campeonato, com 34.

Na próxima terça-feira (24), às 19h15, a equipe recebe o River Plate pela primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores. O Athletico volta a atuar pela Série A no sábado (28), fora de casa, contra o Palmeiras.

Apesar de encarar um adversário praticamente todo reserva – Jobson foi o único titular santista que começou jogando –, o Athletico não conseguiu se aproveitar da vantagem teórica na primeira etapa. O Peixe recuou e dificultou a criação dos donos da casa.

A armação atleticana ficou ainda mais prejudicada com a saída de Christian, aos 24, por contusão. E, mesmo com 71% de posse de bola e cinco finalizações, o time de Paulo Autuori pouco ameaçou.

Na melhor chance, Renato Kayzer chegou atrasado após cruzamento de Fabinho. O camisa 9 estava sozinho para completar para o gol.

Já no único contragolpe dos visitantes, Arthur Gomes parou no goleiro Santos, que defendeu com a cabeça e mandou para escanteio.

O Athletico seguiu dominando o jogo na etapa final. Teve chances para marcar com Erick e Fabinho, mas só garantiu o triunfo em uma bola parada. Aos 30, Ravanelli cobrou escanteio e achou Thiago Heleno livre para marcar.

Depois do gol, o goleiro Santos quase levou um frango em cabeçada de Madson, mas levou sorte e segurou a bola que bateu na trave para garantir a quarta vitória seguida do Furacão no Brasileirão.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

22ª rodada

21/11/2020

ATHLETICO 1 x 0 SANTOS

Athletico: Santos; Erick, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Wellington (Jaime Alvarado), Christian (Fabinho) e Léo Cittadini; Nikão (Aguilar), Reinaldo (Ravanelli) e Renato Kayzer (Bissoli). Técnico: Paulo Autuori.

Santos: John; Pará (Madson), Luiz Felipe, Laércio (Alex) e Wagner; Jobson (Marinho), Ivonei (Sandry) e Vinícius Balieiro; Marcos Leonardo (Jean Mota), Arthur Gomes e Lucas Braga. Técnico: Marcelo Fernandes.

Estádio: Arena da Baixada.

Gol: Thiago Heleno (CAP), aos 30/2º.

Amarelos: Marinho e Sandry (SAN).

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ).

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ).

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

