O Athletico continua no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada. O alvo da vez é o jovem atacante Tomás Verón, que defende o Quilmes, da segunda divisão da Argentina.

De acordo com o Diario Olé, a crise econômica gerada no futebol argentino por conta da pandemia do coronavírus é muito grande nos times fora da elite e que a venda de atletas seria uma alternativa para manter as contas em dia. E o promissor atacante de 19 anos seria o grande destaque do mercado.

Tomás Verón subiu ao elenco principal na última temporada, quando fez seis jogos, mas não marcou gols. Além disso, tem passagem pela seleção argentina sub-19. Habilidoso, tem como característica a velocidade e atua pelos lados do campo.

Porém, o Furacão tem um concorrente na busca pelo jovem talento. O Santos é outro brasileiro que está de olho na revelação do Quilmes. No entanto, por conta de uma dívida com o Hamburgo, da Alemanha, pela contratação do zagueiro Cléber Reis, o Peixe está impedido pela Fifa de contratar novas peças.

“Ter seu nome sendo visto por dois grandes clubes é uma grande honra. Espero que as coisas possam avançar e estou pronto para aterrissar no Brasil”, disse o jogador.

Caso seja contratado, o atacante viria por empréstimo, com valor de passe fixado.

Até aqui, o Rubro-Negro já confirmou três reforços: os zagueiros Felipe Aguilar e Edu e os atacantes Walter e Geuvânio. Além deles, o clube está próximo de acertos com os meias José Aldo e Jaime Alvarado e o atacante Daniel Martins.

