O Athletico é o clube que mais teve jogos transmitidos pela Rede Globo em TV aberta até a 30ª rodada do Brasileirão, que começa neste sábado (2). Pela conta, que inclui também as transmissões no site GloboEsporte.com, o Furacão já teve 14 partidas televisionadas até agora. Neste ano, pelo novo contrato, a Rede Globo repassa aos clubes 40% de forma igualitária, 30% por posição no campeonato e 30% por exibição na TV aberta. Com isso, cada jogo em tevê aberta equivale a cerca de R$ 1,2 milhão por time. Assim, o Furacão já acumulou o equivalente a 16,8 milhões por causa dessas transmissões.

+ Leia mais: Tiago Nunes indica permanência no Athletico

A opção por transmitir mais partidas do Furacão ocorreu em um ano de sucesso do clube, em que ele foi campeão da Copa do Brasil, e que não vendeu os seus jogos para o pay-per-view. Com mais transmissões, a Globo impede que alguns jogos não fiquem sem TV, além de concorrer com a Turner, que tem os diretos do Furacão para TV fechada.

+ Veja como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro!

No ranking, depois do Athletico, até a rodada 30 aparecem Corinthians, Santos e Botafogo. Já no fim dessa lista aparece a Chapecoense, que não teve nenhum jogo transmitido.

Ranking de transmissões na Globo até a rodada 30 do Brasileirão:

Athletico: 14 jogos

Corinthians: 11 jogos

Santos: 10 jogos

Botafogo: 10 jogos

Flamengo: 9 jogos

Vasco: 9 jogos

Internacional: 8 jogos

Fluminense: 8 jogos

Cruzeiro: 7 jogos

Goiás: 7 jogos

Palmeiras: 7 jogos

São Paulo: 7 jogos

CSA: 6 jogos

Fortaleza: 6 jogos

Bahia: 5 jogos

Ceará: 5 jogos

Atlético-MG: 5 jogos

Grêmio: 5 jogos

Avaí: 3 jogos

Chapecoense: nenhum jogo