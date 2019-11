Com menos de 40 dias até o final do seu contrato com o Athletico, o técnico Tiago Nunes segue tendo seu nome cotado em outros clubes do futebol brasileiro. O treinador, no entanto, está focado nesta reta final do Brasileirão e, depois do empate em 1×1 diante do Internacional, na última quinta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre, comentou que vai definir seu futuro somente depois do dia 8 de dezembro, quando termina a competição nacional.

A renovação do contrato do técnico Tiago Nunes depende também de uma conversa com o presidente do Conselho Deliberativo do Athletico, Mário Celso Petraglia, que segue internado em São Paulo se recuperando de uma série de cirurgias feitas no intestino. Não há previsão de alta, mas as conversas para a extensão do vínculo do treinador já começaram.

“Minha ideia realmente é focar no trabalho que eu tenho até 8 de dezembro com o Athletico. Estamos construindo a conversa com o próprio Athletico, questões que estão abertas ainda, mas meu foco é até o dia 8 e a partir daí a gente vai ver o que acontece em 2020”, comentou o treinador.

Mesmo tendo seu nome em alta no mercado, Tiago Nunes revelou ainda que sua preferência é permanecer no Athletico. É ter, sobretudo, o que a maioria dos técnicos do Brasil buscam: ter o máximo de tempo possível no comando de um time. “Vou esperar com calma. Tenho uma gratidão e um carinho muito grande pelo Athletico por tudo o que me proporcionou. A preferência é ficar no Athletico e dar continuidade no trabalho. Na verdade é isso o que todos os treinadores buscam, que é ter bastante tempo. Mas agora também é lógico que podem haver outras propostas e convites que possam ser tão sedutores quanto o Athletico tem sido para mim”, arrematou o comandante atleticano.