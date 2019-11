Embora ainda esteja com objetivos nesta reta final do Campeonato Brasileiro, que é de se manter no G6 da competição, o Athletico também já planeja a temporada 2020. Ao mesmo tempo em que procura um treinador e pensa em reforços, o Furacão corre riscos de perder peças que foram importantes ao longo do ano. E alguns deles podem seguir o caminho de Tiago Nunes e irem para o Corinthians. Mais especificamente três deles.

Apesar de não assumir o time no campo, o ex-comandante do Rubro-Negro já iniciou o planejamento de 2020 no clube paulista. Entre as tarefas, está a missão da montagem do elenco para o ano que vem.

“Ele já está falando com o Duílio (Monteiro, diretor de futebol), o Vilson (Menezes, gerente de futebol) e o treinador (Dyego Coelho). Já tem relação de todos os jogadores. Nos próximos dias deve vir para São Paulo, mas ele participa de tudo. Sempre está avaliando o elenco, jogadores emprestados, do sub-20, sub-23 e alguns que a gente acha que precisam vir para completar o elenco. Ele que vai escolher e vamos tentar trazer”, afirmou Andrés Sanchez, presidente do Timão.

+ Qual foi o gol mais bonito que você já viu no estádio? Relembre alguns no podcast De Letra

E nesta lista existem dois jogadores que foram emprestados ao Athletico: o zagueiro Pedro Henrique e o volante Camacho. O primeiro chegou na metade da temporada, após estar encostado no clube paulista, e rapidamente ganhou uma oportunidade, formando a dupla de defesa com Léo Pereira. No total, foram 14 partidas, todas como titular.

Já Camacho iniciou 2019 como titular do meio-campo, mas pouco tempo depois foi flagrado no exame antidoping pelo uso de higenamina, retornando aos gramados apenas no final de outubro. Desde então, entrou em todas as partidas e durante o período de seis meses em que ficou afastado foi sempre elogiado por Tiago Nunes pela disposição e importância que teve dentro do elenco para a campanha da conquista da Copa do Brasil.

Até por isso, a tendência é que os dois possam voltar ao time paulista. Pedro Henrique tem vínculo com o Corinthians até dezembro de 2021, enquanto Camacho tem contrato até o final do ano que vem. Sem contar que a troca de Tiago do Furacão pelo Timão gerou um certo atrito entre as diretorias. O Rubro-Negro postou uma nota reclamando da atitude dos corintianos, que por sua vez viram seu presidente disparar contra o clube atleticano. Uma troca de farpas que poderia dificultar uma renovação de empréstimo. Além disso, o time atleticano prometeu pagar uma indenização aos paulistas por conta do doping de Camacho, mas não fez a transferência.

Herói do título

Outro que interessa ao Corinthians é o atacante Marcelo Cirino. O jogador já afirmou que não ficará no Athletico no ano que vem e com isso já passou a ser sondado por outros clubes. Além do time paulista, o camisa 10 do Furacão tem uma proposta do Chongqing Lifan, da China, que conta em seu elenco com os brasileiros Fernandinho e Alan Kardec.

O interesse inicial de Marcelo Cirino seria atuar fora do Brasil. Em 2018 ele jogou no Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, e teve bons números, com 14 gols em 26 jogos. Porém, a jogada do segundo gol da vitória do Furacão por 2×1 sobre o Internacional, na final da Copa do Brasil, quando fez um lindo drible deixando dois marcadores para trás recolocou o atacante nos holofotes, após passagens apagadas por Flamengo e Internacional. Por isso, seria a oportunidade de mostrar serviço em outra equipe grande brasileira.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

No último domingo (10), Cirino marcou o gol da vitória do Rubro-Negro por 1×0 sobre o São Paulo, no Morumbi, e, após o jogo, negou que já tenha recebido uma proposta do Corinthians, mas elogiou o seu antigo treinador.

“Para mim, não chegou nada. Eu acompanho o que acaba saindo, não chegou nada para mim e estou focado aqui. (O Tiago Nunes) é um grande treinador, tivemos grandes momentos na história do Athletico, mas não posso dizer se vai facilitar porque não existe nada. A partir do momento que o Corinthians fizer uma proposta oficial, eu vou sentar e conversar”, afirmou ele, em entrevista às rádios Banda B e Transamérica.

+ Mais do Furacão:

+ Lateral-direito do Athletico é convocado pra seleção sub-20

+ Torcedor do Athletico paga promessa e anda mais de 30km a pé pra pagar promessa

+ Lucas Halter renova contrato por mais três anos

+ Sensação do futebol brasileiro se inspira em projeto do Athletico