O Athletico já está esboçado para o clássico diante do Paraná. O Rubro-Negro realizou na manhã desta sexta-feira (31), um treinamento no CT do Caju, sob o olhar do técnico Dorival Júnior. Isso porque o Furacão vai utilizar sua equipe principal contra o Tricolor e, para isso, o treinador tem uma baixa e algumas possibilidades. A partida acontece no domingo, a partir das 18h, na Arena da Baixada.

+ Assista todos os gols da 4ª rodada do Paranaense; eleja o golaço da rodada!

Durante as atividades em preparação para o confronto, o lateral-direito Jonathan não esteve presente. O jogador já havia sido poupado no jogo-treino diante do Grêmio. Khellven deve ser o titular.

Na zaga, Lucas Halter possivelmente será a opção para substituir Léo Pereira, que foi negociado com o Flamengo. No meio-campo, existe a expectativa da presença de Fernando Canesin. Porém, o jogador realizou o trabalho em separado, assim como Carlos Eduardo. Os dois ainda buscam condições físicas de jogo. Por isso, quem pode começar entre os titulares é Erick. Entra também na disputa pela posição o argentino Lucho González.

TABELA: Veja a classificação e os próximos jogos do Paranaense

Outro recém-contratado, o atacante Marquinhos Gabriel deve estar entre os onze iniciais. O Athletico deve ir a campo com Santos; Khellven, Thiago Heleno, Lucas Halter e Márcio Azevedo; Wellington, Erick (Fernando Canesin ou Lucho González) e Léo Cittadini; Nikão, Guilherme Bissoli e Marquinhos Gabriel.

+ Mais do Furacão:

+ Eduardo Barros defende Jáderson na lateral e lembra de Renan Lodi

+ Cianorte 3×1 Athletico: Veja os gols da partida

+ Athletico é derrotado pelo Cianorte e perde invencibilidade no Estadual