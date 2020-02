O Athletico anunciou o fim do contrato de patrocínio com o banco Digi +, após onze meses de parceria. O Furacão divulgou um sucinto comunicado, nesta segunda-feira (10), em seu site oficial, confirmando o fim da parceria.

A marca já não estampava a camisa rubro-negra deste o empate com o Paraná, dia 2 de fevereiro, na Baixada, pelo Paranaense. A Digi + é um dos braços do Banco Renner, grupo que tem o bispo da Igreja Universal, Edir Macedo, como um de seus principais investidores desde 2013.

Em 2019, a Digi + substitui a Caixa Econômica Federal como principal patrocinadora da camisa do Athletico. O banco federal deixou de investir em clubes brasileiros em 2019, após a eleição do presidente Jair Bolsonaro.

A parceria previa que o lucro e o valor total do patrocínio viriam por meio de uma cota fixa, mais um percentual sobre as contas digitais e serviços do banco eventualmente usados por torcedores do Athletico cadastrados.

Por outro lado, o Furacão renovou em 2020 com a fornecedora de material esportivo, Umbro, e também os patrocínios com a Copacol e Havan.

