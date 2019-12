O ano de 2019 foi movimentado para o Athletico. Não só pelas várias conquistas, como Campeonato Paranaense, Levain Cup e Copa do Brasil, mas também pelo que aconteceu nos bastidores.

Teve de tudo, com especulações sobre o novo treinador para 2020, torcedor sofrendo grave acidente, provocações nas redes sociais e curiosidade sobre salários dos jogadores.

Relembre as dez matérias mais lidas do Furacão no ano:

1ª – Os seis técnicos que podem assumir o Athletico: Logo após a saída do técnico Tiago Nunes, a Tribuna indicou nomes que se encaixariam no perfil do Furacão. E olha que os palpites foram certeiros.

2ª – Torcedor do Athletico que perdeu a mão faz pedido a time na véspera da final da Copa do Brasil: Nem tudo foi festa na conquista do Athletico na Copa do Brasil. No embarque da delegação para Porto Alegre, o atleticano Weslley perdeu a mão por causa de um rojão, mas pediu o troféu para os jogadores. Pedido atendido.

3ª – Athletico x River terá transmissão exclusiva do DAZN: O Athletico disputou em 2019 a decisão da Recopa Sul-Americana contra o River Plate, da Argentina. E o torcedor queria saber como acompanhar o time no Monumental de Nuñez.

4ª – Conheça o custo da folha de pagamento do Furacão: A torcida é curiosa e queria saber quanto o Rubro-Negro gasta por mês com seu elenco.

5ª – Athletico tira onda com Carol Portaluppi após classificação na Copa do Brasil: A filha do técnico Renato Gaúcho cantou vitória antes do tempo e estava sorteando ingressos para a final da Copa do Brasil após a vitória do Grêmio sobre o Athletico na ida da semifinal. Mas veio a volta na Arena, vitória do Furacão por 2×0 e nos pênaltis e a torcida não perdoou.

6ª – Postagem de Nikão no Instagram rende boatos: Nikão colocou à venda um apartamento em Curitiba e rapidamente a torcida achou que ele estava de saída do Athletico. Só que a residência não era a dele.

7ª – Agüero diz que quer jogar no Furacão e vídeo viraliza: Em uma entrevista, Agüero foi perguntado em qual time jogaria no Brasil. O argentino estava ao lado do volante Fernandinho, revelado pelo Athletico, e aí está o motivo da resposta.

8ª – Diretoria critica Tiago Nunes e Corinthians: “Gratidão é a voz do coração”: A saída de Tiago Nunes do Athletico não foi de uma forma amigável e o clube disparou contra o ex-treinador.

9ª – Athletico entra em top 10 de ranking; confira números: As boas campanhas do Athletico, principalmente em torneios continentais, fizeram o time ganhar pontos em um ranking mundial, aparecendo entre os grandes.

10ª – Furacão e Coxa têm os maiores salários do futebol paranaense: Mais uma vez a curiosidade chamou a atenção dos torcedores.