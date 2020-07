O Athletico confirmou na tarde desta terça-feira (28) a renovação de contrato do lateral-esquerdo Márcio Azevedo, 34 anos, até o final do ano que vem. “É uma renovação importante para mim, principalmente pelo carinho que tenho pelo Athletico”, comemorou o jogador.

O lateral está em sua segunda passagem pelo Furacão. Revelado pelo Juventude, o experiente atleta chegou ao Rubro-Negro em 2008 e disputou três temporadas pelo clube até ser vendido ao Botafogo.

Na sequência, Márcio Azevedo ainda passou pelo futebol europeu, jogando na Ucrânia – Metalist e Shakhtar Donetsk – e na Grécia – PAOK. O seu retorno ao Athletico aconteceu em 2018. De lá pra cá, o lateral conquistou os importantes títulos da Sul-Americana, Copa do Brasil e Levain Cup.

“Quando retornei da Europa, o Clube me abriu as portas. Tive a felicidade de viver momentos históricos e que ficarão marcados para sempre, com três títulos inéditos”, disse o jogador ao site oficial do Athletico.

+ Mais do Furacão:

+ Athletico, Coritiba e Paraná se unem por causa nobre

+ Ex-Athletico, Evandro fala sobre possível volta ao Furacão

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?