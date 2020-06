Depois de contratar o zagueiro Edu, revelado pelo Cruzeiro, o Athletico segue tentando atrair outros jovens com potencial de retorno técnico e revenda. A última investida do clube foi no meia Vini Locatelli, 21 anos, da Chapecoense.



O clube catarinense, no entanto, recusou a proposta inicial de R$ 1,5 milhão por 50% dos direitos econômicos do jogador, de acordo com o Globoesporte.com. Formado na base da Chape, Locatelli tem contrato até o fim de 2022 e multa rescisória de R$ 70 milhões.

Depois da negativa inicial, a diretoria do Furacão analisa a possibilidade de aumentar a proposta. Além da boa relação entre as equipes – o meia Denner foi emprestado à Chape neste ano em troca da cessão de dois jogadores da base –, a delicada situação econômica do Verdão do Oeste também pode pesar para um possível acerto em caso de nova oferta.

Até a paralisação do futebol por causa da pandemia da Covid-19, Locatelli fez 11 partidas pela Chape em 2020. Em todo ano passado, o meia atuou 19 vezes pelo time do Oeste catarinense.

