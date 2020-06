O zagueiro Robson Bambu se despediu do Athletico nesta sexta-feira (5) e foi confirmado oficialmente como novo reforço do Nice, da França. A transferência do defensor custou 8 milhões de euros (R$ 47 milhões) aos cofres do clube francês.

Obrigado, @robsonbambu14!

🏆 A Copa do Brasil tá na história!



Zagueiro vai para o @ogcnice, da França. pic.twitter.com/c6AQPH0iYt — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) June 5, 2020

O jogador está na França desde o início desta semana e já posou com a camisa do novo clube. Além do Nice, outros dois times franceses também brigavam para contratar o atleta: Lille e Montpellier.

Robson Bambu foi contratado pelo Athletico no ano passado junto ao Santos, sem custos aos cofres do Furacão, e se destacou na reta final da conquista da Copa do Brasil, chegando a vestir a camisa da seleção brasileira olímpica.

+ Mais do Furacão:

+ Conheça as apostas na mira do Athletico: José Aldo e Alvarado

+ Athletico é cobrado por repasse milionário de venda de Bruno Guimarães

+ Athletico faz apelo a sócios em carta: “Necessitamos de sacrifício”

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?