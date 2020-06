O Athletico divulgou na noite desta quarta-feira (3) uma carta aos sócios para que estes mantenham a sua associação ao clube neste momento de pandemia do coronavírus.

Por meio do seu site oficial, o Furacão destacou as dificuldades que o clube vem sofrendo por conta da paralisação do futebol e pediu a ajuda para que os torcedores consigam ainda mais sócios.

Por outro lado, o Athletico não confirmou nenhuma contrapartida aos associados, seja com desconto ou promoções.

Confira a carta abaixo:

+ Mais do Furacão:

+ Athletico tem interesse em meio-campo José Aldo, ex-Internacional

+ Athletico fica perto de contratar revelação da Colômbia

+ Reforços, saídas e os preparativos do Athletico na pandemia

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?