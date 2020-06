O Internacional já manifestou que não irá renovar o contrato de empréstimo do meio-campo José Aldo, 21 anos, que pertence ao Guarani de Palhoça-SC. Com isso, alguen clubes já sondaram a situação do jovem atleta. Um deles é o Athletico. A informação foi divulgada pelo jornal Zero Hora e confirmada pela Tribuna.

O meio-campista havia acertado com o Colorado em 2018, após ter sido um dos destaques do Palmeiras na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. José Aldo, entretanto, só conseguiu atuar no time profissional do Inter na metade do ano passado, quando jogou alguns minutos contra o Atlético-MG.

